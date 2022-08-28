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Шахгириев победил Пилипчука в первом раунде на турнире TOP DOG: Prospect 6

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Суламбек Шахгириев нанёс поражение Денису Пилипчуку на турнире TOP DOG: Prospect 6.

Главный поединок вечера закончился победой Шахгириева в первом раунде.

В соглавном бою бывший обладатель пояса WBC Вячеслав Мирзаев и победитель первенства Европы среди любителей Иван Абрамов завершили поединок вничью. В первом раунде Мирзаев побывал в нокдауне.

На турнире TOP DOG дебютировал чемпион Open FC Рафаэль Абраамян. В первом раунде он нокаутировал другого представителя ММА Константина Чередниченко.

Ранее сообщалось, что казахстанский боец Шавкат Рахмонов может провести поединок с американцем Стивеном Томпсоном.



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