Шахгириев победил Пилипчука в первом раунде на турнире TOP DOG: Prospect 6
Главный поединок вечера закончился победой Шахгириева в первом раунде.
В соглавном бою бывший обладатель пояса WBC Вячеслав Мирзаев и победитель первенства Европы среди любителей Иван Абрамов завершили поединок вничью. В первом раунде Мирзаев побывал в нокдауне.
На турнире TOP DOG дебютировал чемпион Open FC Рафаэль Абраамян. В первом раунде он нокаутировал другого представителя ММА Константина Чередниченко.
Ранее сообщалось, что казахстанский боец Шавкат Рахмонов может провести поединок с американцем Стивеном Томпсоном.