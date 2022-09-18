Дрозд назвал оправданным свист болельщиков в адрес Альвареса и Головкина

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Григорий Дрозд высказался о негативной реакции фанатов на выступление мексиканца Сауля Альвареса и казахстанца Геннадия Головкина в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

«Думаю, болельщики не в восторге. Если болельщики свистят, значит, это оправданно. Они же там внутри, находятся у арены. Конечно, они имеют на это полное право. Американские и мексиканские болельщики точно разбираются в боксе и понимают, каким может быть настоящий профессиональный бокс», — сказал Дрозд «Чемпионату».

По словам спортсмена, он рад за 40-летнего Головкина, который не пропустил тяжёлых ударов во время схватки с Альваресом, при этом заработав солидный гонорар. При этом Дрозд отметил, что спортсменам не удалось продемонстрировать интересный поединок, который впоследствии можно пересматривать.

Головкин уступил Альваресу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, который прошёл в ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе. Для казахстанца это поражение стало вторым в карьере — оба он потерпел от спортсмена из Мексики.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал Головкина после его поражения от Альвареса.