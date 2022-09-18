Президент Казахстана Токаев поддержал Головкина после проигрыша Альваресу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил обладателю чемпионских титулов по боксу в среднем весе по версиям WBA, IBF и IBO Геннадию Головкину после его третьего поединка с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой!» — цитирует Токаева Telegram-канал ORDA.

Головкин уступил Альваресу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, который прошёл в ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе. Для казахстанца это поражение стало вторым в карьере — оба он потерпел от спортсмена из Мексики.

За свою профессиональную карьеру Головкин провёл 45 поединков. На его счету 42 победы (37 — нокаутом), два поражения и одна ничья. Во времена любительских выступлений Геннадий завоёвывал серебряную медаль Олимпийских игр 2004 года в Афинах, а также становился чемпионом мира, Азии, Азиатских и Восточноазиатских игр. На Кубках мира по боксу он брал серебро и бронзу.

Ранее промоутер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Владимир Хрюнов рассказал о планах провести поединок с участием Геннадия Головкина в России.