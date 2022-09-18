Хрюнов рассказал о планах провести бой Головкина в России

Промоутер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Владимир Хрюнов рассказал о планах провести поединок с участием Геннадия Головкина в России.

«Что бы ни делал Головкин, я буду этому аплодировать и ждать с нетерпением. Например, прощальный бой в Москве или Казахстане — думаю, он заслужил несколько таких прощальных боёв. У меня стоит в плане, и мы обсуждали с руководством канала «РЕН ТВ» возможность проведения боя Головкина в следующем году в России», — цитирует Хрюнова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что возможным соперником Головкина станет британец Мартин Мюррей.

Третий поединок Альвареса с Головкиным прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе и продлился все запланированные 12 раундов. По их итогам судьи встали на сторону Альвареса — 116:112, 115:113 (двое).

Для Сауля эта победа стала 58-й в карьере. Также в его послужном списке — две ничьи и два поражения (58-2-2). Геннадий потерпел второе поражение (43-2-1).

Ранее президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал Альвареса лучшим боксёром в мире, а Головкина — великим чемпионом.