Глава WBC Сулейман: Альварес — лучший боксёр в мире, а Головкина будут помнить как великого чемпиона

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал мексиканца Сауля Альвареса лучшим боксёром в мире, а казахстанца Геннадия Головкина — великим чемпионом.

«Бокс — великий вид спорта. В первой половине все думали, что Головкин закончился, Канело удавалось доминировать над великим воином. Но потом Головкин вернулся в последних раундах и добился драматической развязки. Сауль Альварес — лучший боксер в мире, но Головкина всегда будут помнить как великого чемпиона», — цитирует Сулеймана «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что казахстанский боксёр может продолжить выступать в среднем весе или закончить карьеру.

Третий поединок Альвареса с Головкиным прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе и продлился все запланированные 12 раундов. По их итогам судьи встали на сторону Альвареса — 116:112, 115:113 (двое).

Для Сауля эта победа стала 58-й в карьере. Также в его послужном списке — две ничьи и два поражения (58-2-2). Геннадий потерпел второе поражение (43-2-1).

Ранее победитель Олимпийских игр 2016 года россиянин Алексей Тищенко признался, что ожидал большей активности от мексиканца Сауля Альвареса в третьем бою с казахстанцем Геннадием Головкиным.