Глава WBC Сулейман: Альварес — лучший боксёр в мире, а Головкина будут помнить как великого чемпиона
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«Бокс — великий вид спорта. В первой половине все думали, что Головкин закончился, Канело удавалось доминировать над великим воином. Но потом Головкин вернулся в последних раундах и добился драматической развязки. Сауль Альварес — лучший боксер в мире, но Головкина всегда будут помнить как великого чемпиона», — цитирует Сулеймана «Матч ТВ».
Он также подчеркнул, что казахстанский боксёр может продолжить выступать в среднем весе или закончить карьеру.
Третий поединок Альвареса с Головкиным прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе и продлился все запланированные 12 раундов. По их итогам судьи встали на сторону Альвареса — 116:112, 115:113 (двое).
Для Сауля эта победа стала 58-й в карьере. Также в его послужном списке — две ничьи и два поражения (58-2-2). Геннадий потерпел второе поражение (43-2-1).
Ранее победитель Олимпийских игр 2016 года россиянин Алексей Тищенко признался, что ожидал большей активности от мексиканца Сауля Альвареса в третьем бою с казахстанцем Геннадием Головкиным.