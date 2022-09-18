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Тищенко: итог боя с Головкиным не удивил, но ожидал большей активности от Альвареса

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Победитель Олимпийских игр 2016 года россиянин Алексей Тищенко признался, что ожидал большей активности от мексиканца Сауля Альвареса в третьем бою с казахстанцем Геннадием Головкиным.
Тищенко: итог боя с Головкиным не удивил, но ожидал большей активности от Альвареса
  • AP

«Результат не удивил, но я ожидал, что Канело будет активнее. Головкину 40 лет, и возраст берёт своё. Удивили судьи, которые выставили адекватный счёт, хотя Канело был даже немного увереннее. И сравните 115:113 в этом поединке и во время победы Бивола над Альваресом. Дима выиграл тогда намного убедительнее», — цитирует Тищенко «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что отдал бы победу мексиканскому бойцу со счётом 116:112. По его словам, поединок боксёров выдался неплохим, но отметил, что Головкин вряд ли сможет чем-то ещё удивить.

Третий поединок Альвареса с Головкиным прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе и продлился все запланированные 12 раундов. По их итогам судьи встали на сторону Альвареса — 116:112, 115:113 (двое).

Для Сауля эта победа стала 58-й в карьере. Также в его послужном списке значатся две ничьи и два поражения (58-2-2). Геннадий потерпел второе поражение (43-2-1).

Ранее сообщалось, что Альваресу потребуется операция на руке после победы над Головкиным.

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