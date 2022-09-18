Альваресу потребуется операция на руке после победы над Головкиным

Мексиканский боксёр Сауль Альварес после победы над казахстанцем Геннадием Головкиным заявил, что ему нужна операция из-за травмы левой руки.

«Мне нужна операция на левой руке после этого боя. Но всё в порядке. Я воин, и поэтому я здесь», — сказал мексиканец после боя.

Третий поединок между Альваресом и Головкиным прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе и продлился все запланированные 12 раундов. По их итогам судьи встали на сторону Альвареса — 116:112, 115:113 (двое).

Для Сауля эта победа стала 58-й в карьере. Также в его послужном списке значатся две ничьи и два поражения (58-2-2). Геннадий потерпел второе поражение (43-2-1).

Ранее Альварес заявил, что намерен взять реванш у российского боксёра Дмитрия Бивола.