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Альварес о реванше с Биволом: это очень важно для моего наследия

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Действующий абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версиям WBA, WBC, WBO, IBF Сауль Альварес заявил, что намерен взять реванш у российского боксёра Дмитрия Бивола за поражение в бою за титул WBA в полутяжёлом весе.
Альварес о реванше с Биволом: это очень важно для моего наследия
  • AFP

«Это очень важно для моего наследия, для меня, для моей гордости, для моей страны, для моей семьи. Это очень важно, и я побью его», — сказал Канело Matchroom Boxing.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Бивол проведёт следующий бой с мексиканцем Хилберто Рамиресом 5 ноября в Абу-Даби.

Ранее Альварес прокомментировал победу над казахстанцем Геннадием Головкиным.

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