Альварес: Головкин — великий боец

Мексиканский боксёр Сауль Альварес прокомментировал победу над казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Спасибо тебе большое, мой друг. Спасибо тебе за всё. Мы дали фанатам три хороших боя. Он великий боец», — сказал Сауль после боя.

Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе и продлился все запланированные 12 раундов. По их итогам судьи встали на сторону Альвареса — 116:112, 115:113 (двое).

Для Сауля эта победа стала 58-й в карьере. Также в его послужном списке значатся две ничьи и два поражения (58-2-2). Геннадий потерпел второе поражение (43-2-1).

Ранее сообщалось, что Головкин не планирует завершать карьеру.