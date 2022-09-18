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Головкин не планирует завершать карьеру

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Казахстанский боксёр Геннадий Головкин не намерен завершать спортивную карьеру.
Головкин не планирует завершать карьеру
  • AFP

«В третьем бое было больше мысли, тактики, он был похож на шахматы. Сегодня Канело был лучше. Это был хороший бой, и после него я чувствую себя неплохо. Безусловно, собираюсь продолжить карьеру, у меня большие планы, я вернусь, ребята. Я остаюсь чемпионом», — сказал Головкин после боя.

Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе и продлился все запланированные 12 раундов. По их итогам судьи встали на сторону Альвареса — 116:112, 115:113 (двое).

Для Сауля эта победа стала 58-й в карьере. Также в его послужном списке значатся две ничьи и два поражения (58-2-2). Геннадий потерпел второе поражение (43-2-1).

Ранее Альварес заявил о желании провести поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

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