Головкин не планирует завершать карьеру

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин не намерен завершать спортивную карьеру.

«В третьем бое было больше мысли, тактики, он был похож на шахматы. Сегодня Канело был лучше. Это был хороший бой, и после него я чувствую себя неплохо. Безусловно, собираюсь продолжить карьеру, у меня большие планы, я вернусь, ребята. Я остаюсь чемпионом», — сказал Головкин после боя.

Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе и продлился все запланированные 12 раундов. По их итогам судьи встали на сторону Альвареса — 116:112, 115:113 (двое).

Для Сауля эта победа стала 58-й в карьере. Также в его послужном списке значатся две ничьи и два поражения (58-2-2). Геннадий потерпел второе поражение (43-2-1).

Ранее Альварес заявил о желании провести поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.