Спрос на аренду жилья в Сочи на новогодние праздники вырос в семь раз с 2021 года

Согласно результатам исследования, Сочи занял второе место среди регионов России по бронированию домов на новогодние праздники.

Средняя стоимость суточной аренды жилья составляет 10 тыс. рублей, сообщает «Кубань 24».

В сравнении с 2021 годом спрос на аренду вырос в семь раз. Средняя стоимость ночи в коттеджах увеличилась на 11%.

Наряду с этим стало известно, что в Ставропольском крае продолжается работа по развитию санаторно-курортного комплекса. В регионе в этом направлении реализуют 44 инвестпроекта, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу губернатора края Владимира Владимирова.

В крае планируют увеличить санаторно-гостиничный комплекс на 5 тыс. мест, приводят в порядок здравницы и ведут строительство новых.

Ранее сообщалось, что в Крыму до 2024 года установят семь «умных» спортивных площадок, оборудованных Wi-Fi.