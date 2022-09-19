Победа «Торпедо» над ЦСКА, гол Байрамяна на 45-й секунде и троевластие в гонке бомбардиров: чем запомнился 10-й тур РПЛ

«Торпедо» в «Лужниках» сенсационно обыграло ЦСКА, а «Факел» на выезде вдесятером сумел отобрать очки у «Сочи». Хорен Байрамян забил «Крыльям Советов» на 45-й секунде и помог «Ростову» продлить беспроигрышную серию до десяти матчей, а гол и передача Эдуарда Сперцяна позволили «Краснодару» одолеть «Химки». При этом последний на пару с Кристианом Нобоа догнал Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров лиги. Чем запомнился десятый тур РПЛ — в материале RT.

Неожиданная осечка ЦСКА

Чемпионат России по футболу можно смело назвать одним из самых непредсказуемых в Европе. И речь не о борьбе за первое место, в которой на протяжении четырёх сезонов равных себе не знает «Зенит». В РПЛ любой гранд в отдельно взятом матче способен подарить очки уступающему в классе сопернику. Касается это даже петербуржцев, которые уже успели разойтись миром с «Химками» и «Ахматом».

Подтверждает этот тренд и ЦСКА. Армейцы в третьем туре неожиданно упустили победу над «Пари Нижним Новгородом», ведя в счёте 2:0 к перерыву, а в десятом сенсационно уступили на выезде «Торпедо» (0:1), до того набравшему лишь одно очко и расположившемуся на последней строчке в таблице. Вдвойне важной эту победу сделало то, что она была добыта в «Лужниках», где после окончания реконструкции ещё не проходили встречи национального первенства.

Можно сказать, что от красно-синих в этой игре отвернулась фортуна. Пропустив по ходу первого тайма со стандарта, они прижали соперника к воротам, но так и не смогли поразить их. Зачастую в убойных ситуациях мяч шёл мимо, а самый опасный момент упустил Фёдор Чалов, пробивший в штангу. Удивительная статистика: гости нанесли 23 удара, но лишь один из них пришёлся в створ.

Более того, чёрно-белые обыграли ЦСКА впервые с 2003-го, когда также взяли верх в «Лужниках» — 3:2. Причём в том матче 19-летней давности принимали участие два футболиста, которые до сих пор защищают цвета команд — Игорь Лебеденко и Игорь Акинфеев. В довершение всех бед в концовке игры перелом большеберцовой кости на ровном месте получил защитник армейцев Игорь Дивеев, который покинул поле лишь при помощи врачей, сильно хромая.

Лучший старт в истории «Ростова»

Стоило красно-синим допустить необязательную осечку, как со второго места в таблице их потеснил главный возмутитель спокойствия нынешнего сезона — «Ростов». В отличие от остальных конкурентов, южане наряду с «Зенитом» до сих пор не знают поражений в национальном первенстве.

Вдобавок они продемонстрировали лучший старт в истории клуба, набрав 22 очка в первых десяти турах.

Однако домашняя победа над «Крыльями Советов» далась им непросто, хотя Хорен Байрамян уже на 45-й секунде забил самый быстрый мяч двух последних розыгрышей турнира.

Самарцы достаточно быстро отыгрались, причём гол на свой счёт записал один из самых ярких молодых талантов России — Сергей Пиняев. 17-летний полузащитник выбыл из строя летом из-за пневмоторакса. Сообщалось, что он рискует пропустить до полугода. Однако воспитанник «Чертанова» вернулся в строй менее чем через два месяца и третий раз в карьере отличился в Премьер-лиге.

Склонить чашу весов на свою сторону подопечным Валерия Карпина в очередной раз помогло стандартное положение. Они получили право на восьмой пенальти в сезоне и вышли на первую строчку в лиге по этому показателю. Иван Ломаев был близок к тому, чтобы парировать удар Дмитрия Полоза с точки, но мяч всё же залетел в сетку. А форвард догнал Николая Комличенко в командной гонке бомбардиров. Теперь в активе обоих по шесть мячей.

Прагматичное выступление «Оренбурга»

«Оренбург», в отличие от других коллективов из нижней половины турнирной таблицы, не славится умением отбирать очки у грандов. Напротив, с ними подопечные Марцела Лички играют крайне неудачно. В противостояниях с «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом», «Ростовом» и «Краснодаром» они потерпели пять поражений с общим счётом 3:21, причём от действующих чемпионов пропустили восемь безответных мячей.

Зато оренбуржцы берут своё в матчах с равными по классу. Так, после провала в Северной столице им удалось собраться и увезти важнейшую победу из Нижнего Новгорода, добытую благодаря голам Тимура Аюпова и Александра Эктова, а также двум результативным передачам новичка Лукаса Веры.

Ранее вернувшаяся в элиту команда дома взяла верх над «Уралом» (3:0), «Торпедо» (1:0) и «Химками» (3:1). Успешное выступление в играх с прямыми конкурентами позволило ей завершить первую треть национального первенства на высокой — девятой — позиции.

Тренерская удача «Факела»

А вот «Факел» смело можно назвать грозой авторитетов. Неслучайно новичков Премьер-лиги сразу стали называть «наглецы из Воронежа». Они успели отобрать очки у «Краснодара», «Динамо», «Локомотива», а теперь и у серебряного призёра прошлого сезона — «Сочи».

Однако коллектив вплоть до девятого тура не знал побед и располагался неподалёку от зоны вылета. Исправить ситуацию перед перерывом на встречи сборных помогли жёсткие кадровые решения. Место Олега Василенко занял его помощник Дмитрий Пятибратов.

На игру с железнодорожниками он выводил подопечных как исполняющий обязанности, а перед встречей в Сочи был утверждён в должности. Уже на пятой минуте после розыгрыша стандарта отличился молодой защитник Евгений Морозов, забивший во втором матче подряд.

Хозяев спас переживающий очередную молодость Кристиан Нобоа. Летом казалось, что эквадорец покинет команду, а в первых турах он даже не попадал в основу. Однако постепенно форвард нашёл общий язык с новым штабом и начал приносить пользу. В текущем розыгрыше чемпионата на его счету уже восемь мячей, пусть пять из них забиты с 11-метровой отметки. Больше за сезон в национальном первенстве латиноамериканец поражал ворота соперников только в РПЛ-2020/21, когда отличился 12 раз. Однако сейчас у Нобоа впереди ещё две трети турнира, чтобы побить личный рекорд.

Неудержимый лидер «Краснодара»

После десяти туров РПЛ на вершине гонки бомбардиров установилось троевластие. Компанию 37-летнему Нобоа составляют Квинси Промес и Эдуард Сперцян. И если результативность голландца не удивляет, то армянин проводит потрясающий сезон.

Он и в прошлом году выглядел по-настоящему ярко и вёл партнёров за собой, а в этом сезоне хавбек ещё улучшил свои показатели. В его активе уже 11 (8 + 3) очков по системе «гол + пас» в чемпионате. Полузащитник также стал главным героем матча с «Химками». Он открыл счёт идеальным ударом под дальнюю штангу, а затем выполнил отличную подачу с корнера, после чего Никита Кривцов головой красиво подрезал мяч под перекладину.

Важно, что Сперцян не только сам реализует моменты, но и помогает партнёрам. В РПЛ он уже трижды ассистировал им, а по среднему количеству передач под удар (2,7) делит второе место в турнире с Нобоа и уступает только Промесу (4,2). Отличает Эдуарда и техника — по числу удачных обводок (1,8) он входит в топ-7.