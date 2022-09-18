«Факел» объявил о назначении Пятибратова главным тренером на постоянной основе

Воронежский «Факел» объявил об утверждении Дмитрия Пятибратова в должности главного тренера команды.

«Только вперёд, Дмитрий Анатольевич, и только вместе! Пока едины — мы непобедимы», — написала пресс-служба «Факела».

6 сентября «Факел» объявил об уходе Олега Василенко с поста главного тренера. Временно обязанности главного тренера клуба исполнял Пятибратов.

«Факел» (семь очков) занимает 14 строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе раскрыл зарплату будущего главного тренера клуба.