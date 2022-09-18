военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Факел» объявил о назначении Пятибратова главным тренером на постоянной основе

Короткая ссылка
Воронежский «Факел» объявил об утверждении Дмитрия Пятибратова в должности главного тренера команды.
«Факел» объявил о назначении Пятибратова главным тренером на постоянной основе
  • Gettyimages.ru

«Только вперёд, Дмитрий Анатольевич, и только вместе! Пока едины — мы непобедимы», — написала пресс-служба «Факела».

6 сентября «Факел» объявил об уходе Олега Василенко с поста главного тренера. Временно обязанности главного тренера клуба исполнял Пятибратов.

«Факел» (семь очков) занимает 14 строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе раскрыл зарплату будущего главного тренера клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить