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Асхабадзе: новый тренер «Факела» будет зарабатывать меньше 1 млн рублей

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Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе раскрыл зарплату будущего главного тренера клуба.
Асхабадзе: новый тренер «Факела» будет зарабатывать меньше 1 млн рублей
  • РИА Новости

«Нужно оценивать свои возможности, в том числе финансовые. Тренер будет получать меньше миллиона рублей? Скажу так: у нас самый маленький бюджет в лиге. Да, это сумма меньше миллиона», — цитирует Асхабадзе «Матч ТВ».

По его словам, «Факел» собирается пройти в Кубке России как можно дальше.

«Будем биться сто процентов. В нынешнем формате Кубок даёт возможность зарабатывать — будем цепляться за эту возможность», — заключил Асхабадзе.

Пост главного тренера «Факела» покинул Олег Василенко. Временно командой руководит Дмитрий Пятибратов.

Воронежский клуб на стадионе «Открытие Банк Арена» проиграл «Спартаку» со счётом 0:3.

«Спартак» (шесть очков) занимает первое место в группе В. «Факел» (ноль) располагается на четвёртом месте.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему «Спартак» играл в пять защитников в матче с «Факелом».

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