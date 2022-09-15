Абаскаль объяснил, почему «Спартак» играл в пять защитников в матче с «Факелом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал результат второго тура группового турнира Кубка России по футболу с воронежским «Факелом».

«Мы изучили соперника, посмотрели их последние матчи. Такая схема, на наш взгляд, позволяла лучше использовать вертикальные передачи, увереннее владеть мячом и обострять именно вертикаль», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

По словам тренера, «Спартак» играл в три центральных и два крайних защитника, которые действовали по всей бровке. Таким образом, столичная команда получила возможность больше владеть мячом.

«Также Мевля — новый игрок, который был с нами всего неделю. И чтобы ему легче было входить, это тоже повлияло, чтобы он играл в схеме, более привычной и знакомой для него», — заключил Абаскаль.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

Мячи забили Павел Мелёшин, Квинси Промес, Александр Соболев. Мевля вышел в стартовом составе и провел на поле 85 минут.

«Спартак» (шесть очков) занимает первое место в группе В. «Факел» (ноль) располагаются на четвёртом месте.

Ранее Квинси Промес сравнялся с Андреем Тихоновым по количеству голов за «Спартак».