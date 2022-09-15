Промес сравнялся с Тихоновым по количеству голов за «Спартак»

Московский «Спартак» переиграл воронежский «Факел» в матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

Квинси Промес забил один из мячей. Голландец записал на свой счёт 90 гол в составе красно-белых. Столько же мячей у Андрея Тихонова. Футболисты делят седьмое место в списке бомбардиров. На шестой строчке находится Егор Титов (106 голов).

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Факелом».