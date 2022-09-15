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Мостовой считает, что в Кубке «Факел» может создать проблемы «Спартаку»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Факелом».
Мостовой считает, что в Кубке «Факел» может создать проблемы «Спартаку»
  • РИА Новости

«В играх на Кубок все создают друг другу проблемы. Если «Факел» выйдет основным составом, а он должен выходить, то создаст проблемы. «Спартак», думаю, выйдет смешанным составом», — цитирует Мостового «Чемпионат».

15 сентября «Спартак» сыграет с «Факелом» в матче группового турнира Кубка России. Начало — в 17:30.

«Спартак» проведёт матч с «Факелом» в специальной форме в честь 875-летия Москвы.

«Спартак» занимает второе место в группе B, набрав три очка. «Факел» (ноль) занимает четвёртую позицию.

Ранее полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов прокомментировал возможность своего трансфера в «Спартак».

 

 

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