Гаджимурадов отреагировал на информацию о возможной аренде в «Спартак»

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов прокомментировал возможность своего трансфера в «Спартак».

«Пусть сначала сделают предложение, а там уже посмотрим. Так я могу и в «Челси» хотеть. Воду Захаряну носить. Если «Спартак» сделает предложение, то почему нет? Но на данный момент я игрок «Урала», у меня действующий контракт», — приводит слова Гаджимурадова Sport24.

Хавбек выступает за «Урал» с 2021 года. За это время он провёл 47 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

После девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает пятое место с 16 очками. «Урал» находится на последнем, 15-м месте, набрав четыре очка.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по аренде Гаджимурадова с правом выкупа.