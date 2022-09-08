«Чемпионат»: «Спартак» намерен арендовать Гаджимурадова у «Урала»
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
«Спартак» хочет взять Гаджимурадова в аренду с правом выкупа. Сделке может помешать отсутствие времени. Есть риск, что для оформления не хватит времени, так как окно закрывается сегодня», — приводит слова источника «Чемпионат».
Хавбек выступает за «Урал» с 2021 года. За это время он провёл 46 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.
После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает шестое место с 16 очками. «Урал» находится на последнем, 16-м месте, набрав одно очко.
Ранее Гаджимурадов высказался о судействе в матче восьмого тура чемпионата России с «Динамо».