«Чемпионат»: «Спартак» намерен арендовать Гаджимурадова у «Урала»

«Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по аренде полузащитника Рамазана Гаджимурадова с правом выкупа.

«Спартак» хочет взять Гаджимурадова в аренду с правом выкупа. Сделке может помешать отсутствие времени. Есть риск, что для оформления не хватит времени, так как окно закрывается сегодня», — приводит слова источника «Чемпионат».

Хавбек выступает за «Урал» с 2021 года. За это время он провёл 46 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает шестое место с 16 очками. «Урал» находится на последнем, 16-м месте, набрав одно очко.

Ранее Гаджимурадов высказался о судействе в матче восьмого тура чемпионата России с «Динамо».