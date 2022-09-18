Канищев объяснил, почему арбитры всегда принимают спорные решения в пользу «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев считает, что судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ) заточено в пользу «Зенита», потому что в руководстве находятся люди, которые зависят от «Газпрома».

«Судейство всегда было в большей части в пользу «Зенита», но это норма. Судейский корпус ориентирован на то, что в руководстве этих организаций, где управляют судьями, сидят люди, зависящие от «Газпрома». Поэтому всегда какое-то спорное решение принималось в пользу «Зенита». И это не только в матче с «Динамо» было, это в принципе», — приводит слова Канищева «Чемпионат».

Он также отметил, что определяющим фактором является, что в клубах нет игроков соответствующего уровня. По его словам, есть «Зенит» и все остальные.

Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение московского клуба в матче десятого тура РПЛ с «Зенитом».