Гендиректор «Динамо» Пивоваров: показалось, что с «Зенитом» фолы свистелись в одну сторону

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение московского клуба в матче десятого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом».

«Со стороны «Динамо» игра была хорошая. Мы бились, старались, у нас были моменты. Так получилось, что два гола себе привезли. Посмотрим. Показалось, что с «Зенитом» фолы свистелись в одну сторону. У «Динамо» было много фолов? Мне с трибуны показалась неоднозначная трактовка», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в одинаковых эпизодах были разные решения главного арбитра.

Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее защитник «Динамо» Диего Лаксальт объяснил, почему «Динамо» проиграло «Зениту».