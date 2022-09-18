Гендиректор «Динамо» Пивоваров: показалось, что с «Зенитом» фолы свистелись в одну сторону
- Gettyimages.ru
«Со стороны «Динамо» игра была хорошая. Мы бились, старались, у нас были моменты. Так получилось, что два гола себе привезли. Посмотрим. Показалось, что с «Зенитом» фолы свистелись в одну сторону. У «Динамо» было много фолов? Мне с трибуны показалась неоднозначная трактовка», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что в одинаковых эпизодах были разные решения главного арбитра.
Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.
«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.
«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.
Ранее защитник «Динамо» Диего Лаксальт объяснил, почему «Динамо» проиграло «Зениту».