Лаксальт объяснил, почему «Динамо» проиграло «Зениту»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о причинах поражения московской команды в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Очень тяжёлая игра, против нас вышла отличная команда. Мы не задали им достаточно темпа, не вынуждали терять мяч. Они воспользовались этим: забили гол, после чего нам стало тяжелее создавать моменты. Но у нас было реально много классных возможностей забить», — цитирует Лаксальта «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что футболисты «Динамо» проделали отличную работу в матче с «Зенитом». По его словам, к следующему матчу с петербургским клубом «Динамо» будет готово лучше.

Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

Мячи забили Андрей Мостовой (35-я минута), Густаво Мантуан (93-я).

«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее защитник московского «Динамо» Элазар Даса прокомментировал работу арбитра в матче с «Зенитом».