Даса: мы не совсем поняли действия судьи в концовке встречи с «Зенитом»

Защитник московского «Динамо» Элазар Даса прокомментировал работу арбитра в матче с «Зенитом».

«Мы не совсем поняли действия судьи в концовке встречи с «Зенитом», но это не причина, по которой «Динамо» проиграло этот матч. Просто мы не были достаточно хороши. Второй карточки Фернандеса не было. Но что есть, то есть — игра уже окончена», — цитирует Дасу «Чемпионат».

Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

Мячи забили Андрей Мостовой (35-я минута), Густаво Мантуан (93-я).

«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал поведение хавбека московского «Динамо» Арсена Захаряна в матче с петербургским клубом.