Быстров раскритиковал Захаряна после матча «Динамо» — «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал поведение хавбека московского «Динамо» Арсена Захаряна в матче с петербургским клубом.

«У «Динамо» сегодня не только позиционные атаки не получались, но и контратаки. Это всё выглядело довольно беззубо. Где были их лидеры? Где Захарян? Где молодые дарования, которые должны приносить пользу? Сегодня, кроме махания руками и споров с арбитрами, Захарян никакими полезными действиями не отметился», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

Мячи забили Андрей Мостовой (35-я минута) и Густаво Мантуан (93-я).

«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре Захаряна после сорвавшегося перехода в «Челси».