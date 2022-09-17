Силкин: складывается впечатление, что Захарян сидит на чемоданах

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре полузащитника команды Арсена Захаряна после сорвавшегося перехода в «Челси».

«У меня складывается впечатление, что он уже сидит на чемоданах. Когда Арсен делал первые шаги, мы все были от него в восторге. Хороший необычный в игровом плане парень с высоким уровнем мастерства. А главное он трудился на всю катушку. Сейчас же он понимает, что стал футболистом, созрел. Понятное дело, ему хочется попробовать свои силы в АПЛ. Это абсолютно нормальное желание для любого тщеславного спортсмена. Захарян прекрасно понимает, что больным он «Челси» не нужен, а потому подсознательно бережётся. В его действиях нет былой концентрации», — заявил Силкин в интервью RT.

Ранее защитник «Динамо» Даса рассказал, что советовался со Слуцким и Натхо перед переездом в Россию.