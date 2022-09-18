военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В «Урале» рассказали о состоянии Бикфалви после матча с «Ахматом»

Короткая ссылка
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал травмы нападающего команды Эрика Бикфалви и полузащитника Вячеслава Подберёзкина.
В «Урале» рассказали о состоянии Бикфалви после матча с «Ахматом»
  • Gettyimages.ru

«Насколько серьёзная травма у Бикфалви? Пока ещё ничего не можем сказать. Врачи завтра посмотрят и скажут, насколько всё серьёзно. Сейчас у Эрика сильный отёк. Выбыл, наверное, на несколько недель. Состояние Подберёзкина? Вячеслав дёрнул немного заднюю. Тоже на несколько недель выбыл», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Матч прошёл на «Екатеринбург Арене» и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Ахмата» отметились Харин (37-я минута) и Бериш (90-я). Единственный мяч у «Урала» забил Быковский (84-я).

Бикфалви получил повреждение на четвёртой минуте матча с «Ахматом» и был заменён на Рая Влута.

Подбрёзкин также из-за травмы не смог продолжить встречу и был заменён на 36-й минуте. Вместо него на поле вышел Алексей Каштанов.

После десятого тура РПЛ «Ахмат» занимает восьмую строчку с 14 очками. «Урал» находится на 15-м месте, набрав четыре очка.

Ранее президент «Урала» возложил на главного тренера Виктора Гончаренко ответственность за поражение команды.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить