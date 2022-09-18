В «Урале» рассказали о состоянии Бикфалви после матча с «Ахматом»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал травмы нападающего команды Эрика Бикфалви и полузащитника Вячеслава Подберёзкина.

«Насколько серьёзная травма у Бикфалви? Пока ещё ничего не можем сказать. Врачи завтра посмотрят и скажут, насколько всё серьёзно. Сейчас у Эрика сильный отёк. Выбыл, наверное, на несколько недель. Состояние Подберёзкина? Вячеслав дёрнул немного заднюю. Тоже на несколько недель выбыл», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Матч прошёл на «Екатеринбург Арене» и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Ахмата» отметились Харин (37-я минута) и Бериш (90-я). Единственный мяч у «Урала» забил Быковский (84-я).

Бикфалви получил повреждение на четвёртой минуте матча с «Ахматом» и был заменён на Рая Влута.

Подбрёзкин также из-за травмы не смог продолжить встречу и был заменён на 36-й минуте. Вместо него на поле вышел Алексей Каштанов.

После десятого тура РПЛ «Ахмат» занимает восьмую строчку с 14 очками. «Урал» находится на 15-м месте, набрав четыре очка.

Ранее президент «Урала» возложил на главного тренера Виктора Гончаренко ответственность за поражение команды.