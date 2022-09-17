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Президент «Урала» возложил на Гончаренко ответственность за поражение команды

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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о поражении команды от «Ахмата» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Президент «Урала» возложил на Гончаренко ответственность за поражение команды
  • РИА Новости

«У меня претензий к игрокам нет. Ребята отдавались игре полностью, смогли сравнять счёт, побежали вперёд, но под самый конец пропустили — обидно. Восьмое поражение с начала сезона — это нормально? Я не тренер. Спрашивайте у него», — цитирует Иванова Metaratings.

Матч прошёл на «Екатеринбург Арене» и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

После десятого тура РПЛ «Ахмат» занимает восьмую строчку с 14 очками. «Урал» находится на 15-м месте, набрав четыре очка.

Ранее КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за неучастие тренера Андрея Талалаева в послематчевой пресс-конференции после игры девятого тура с «Пари НН».

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