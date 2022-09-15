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«Ахмат» оштрафован за неучастие уволенного Талалаева в послематчевой пресс-конференции

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал грозненский «Ахмат» за неучастие тренера Андрея Талалаева в послематчевой пресс-конференции после игры девятого тура с «Пари НН».
«Ахмат» оштрафован за неучастие уволенного Талалаева в послематчевой пресс-конференции
  • РИА Новости

«КДК оштрафовал «Ахмат» на 20 000 рублей за несогласованное неучастие Талалаева в послематчевом флеш-интервью и пресс-конференции», — сообщила пресс-служба РФС.

11 сентября Талалаев официально был уволен из клуба. Он возглавил «Ахмат» в июле 2020 года. Готовить команду к ближайшим матчам Кубка России и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев.

«Ахмат» уступил «Пари НН» в девятом туре чемпионата России, игра завершилась со счётом 1:3 в пользу команды Михаила Галактионова.

Грозненская команда занимает девятое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 11 очков.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» отправил Талалаева в отставку в перерыве матча с «Пари НН».

 

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