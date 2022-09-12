«Чемпионат»: «Ахмат» отправил Талалаева в отставку в перерыве матча с «Пари НН»
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«В перерыве матча состоялся жёсткий разговор между Талалаевым и одним из руководителей грозненского клуба. Уже тогда было принято принципиальное решение об отставке», — цитирует источник «Чемпионат».
Отмечается, что специалист покинул стадион и не руководил командой во второй половине игры.
11 сентября Талалаев официально был уволен из клуба. Он возглавил «Ахмат» в июле 2020 года. Готовить команду к ближайшим матчам Кубка России и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев.
Ранее сообщалось, что Руслан Агаларов раскритиковал Талалаева из-за игрового времени своего сына.