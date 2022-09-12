«Чемпионат»: «Ахмат» отправил Талалаева в отставку в перерыве матча с «Пари НН»

Стали известны детали отставки Андрея Талалаева с поста главного тренера грозненского «Ахмата».

«В перерыве матча состоялся жёсткий разговор между Талалаевым и одним из руководителей грозненского клуба. Уже тогда было принято принципиальное решение об отставке», — цитирует источник «Чемпионат».

Отмечается, что специалист покинул стадион и не руководил командой во второй половине игры.

11 сентября Талалаев официально был уволен из клуба. Он возглавил «Ахмат» в июле 2020 года. Готовить команду к ближайшим матчам Кубка России и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев.

Ранее сообщалось, что Руслан Агаларов раскритиковал Талалаева из-за игрового времени своего сына.