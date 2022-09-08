Ступор на тай-брейке: Рублёв проиграл Тиафо в четвертьфинале US Open

Андрей Рублёв проиграл Фрэнсису Тиафо в четвертьфинале Открытого чемпионата США и не сумел составить компанию Карену Хачанову в следующем раунде турнира. Российский теннисист в целом смотрелся не хуже американца и позволил тому лишь один раз взять свою подачу, но при этом провалил тай-брейки двух стартовых партий и не сумел реализовать ни одного брейк-поинта сам — 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6.

Выход в четвертьфинал Фрэнсиса Тиафо и Андрея Рублёва во многом получился неожиданным, ведь оба на предыдущей стадии выбили из борьбы посеянных выше соперников. В первую очередь это касается американца, который на домашнем корте сотворил сенсацию, в четырёх партиях обыграв самого Рафаэля Надаля. А россиянин после тяжёлого пятисетовика с Денисом Шаповаловым без проблем сломил сопротивление девятой ракетки планеты Кэмерона Норри.

Значение очного противостояния для обоих теннисистов сложно было переоценить, так как на кону стоял первый в карьере выход в полуфинал Турнира Большого шлема. Опыта подобных матчей у Рублёва было всё же значительно больше, ведь только в восьмёрку сильнейших US Open он пробился в третий раз. Соперник ранее проходил так далеко лишь однажды — в 2019-м на Australian Open.

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Впрочем, после победы над одним из величайших игроков мира Тиафо наверняка не страшили ни опыт Рублёва, ни его превосходство в рейтинге ATP, ни тот факт, что россиянин оказался сильнее в их последнем матче — на Мастерсе в Индиан-Уэллсе. Андрею в психологическом плане было куда сложнее, поскольку четвёрка сильнейших ТБШ превратилась для него в несбыточный идеал, но на этот раз противостоять предстояло уступающему в классе оппоненту, а не Надалю, Новаку Джоковичу или Роджеру Федереру. У Андрея был отличный шанс, который нельзя было упускать.

Придать ему уверенности должен был и успех Карена Хачанова, который рано утром в среду впервые в карьере обеспечил себе участие в полуфинале ТБШ, выбив из борьбы Ника Кирьоса, обидчика Даниила Медведева. Рублёв в случае победы делал шаг навстречу соотечественнику в ожидании русского финала.

Однако сразу стало понятно, что рассчитывать на волнение и неуверенность в себе Тиафо действительно не приходится. Американец при поддержке домашних трибун играл агрессивно и раскованно. В его действиях не было и намёка на тревогу.

На первой подаче он вовсе не оставлял шансов оппоненту, выиграв 87% очков. Также он сделал 17 эйсов против 14 у Рублёва. И только если Фрэнсису приходилось подавать во второй раз, у Андрея появлялся шанс зацепиться на приёме. Например, в шестом гейме дело дошло до баланса, но россиянин не сумел реализовать первый брейк-пойнт и дожать соперника.

Рублёв подавал менее уверенно, чем Тиафо, и порой позволял ему вырываться вперёд в счёте, но всё же брал своё.

В целом американец гораздо смелее выходил в корт и зачастую переигрывал 11-ю ракетку планеты у сетки, вызывая восторг трибун.

Увы, Рублёв свой шанс в концовке партии упустил. В 12-м гейме при счёте 6:5 Тиафо неожиданно занервничал и позволил сопернику заработать сетбол. Но в тяжёлый момент он сумел собраться и перевёл противостояние на тай-брейк, где не оставил деморализованному оппоненту шансов.

К сожалению, сценарий второй партии полностью повторил предыдущую. Теннисисты продолжали делать ставку на собственную подачу и на этот раз вовсе не заработали ни одного брейк-пойнта.

В первых пяти геймах они набрали всего одно очко на приёме на двоих. Но в целом воодушевлённый успехом Тиафо смотрелся увереннее и смелее. Если розыгрыши затягивались, он как правило брал в них верх, активно передвигаясь по всему корту. Неудивительно, что у него регулярно проходили и укороченные.

Рублёву же явно не хватало эмоций и уверенности. Если приходилось смещаться с задней линии, он испытывал дискмофорт. А главное Андрей в большинстве эпизодов смотрелся просто медленнее оппонента.

Тем не менее не лучшая игра на приёме не позволила американцу сделать брейк. А при счёте 4:4 россиянин даже довёл дело до баланса, но оппоненту помогла подача и поддержка болельщиков.

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Увы, на тай-брейке фаворит вновь посыпался. Причём на этот раз он уступил ещё более безвольно и не сумел набрать ни очка. Тиафо моментально сделал два брейка и, поймав кураж, разгромил москвича — 7:0.

Собраться после такого и совершить камбэк Рублёву не удалось. Вдобавок в заключительном сете он начал испытывать сложности и на своей подаче. В первом же гейме на приёме Фрэнсис заработал двойной брейк-пойнт, но позволил сопернику спастись.

Однако россиянин по-прежнему выглядел обречённо и потерянно. Он срывал даже фирменные удары и оказывался не в силах сдерживать эмоции.

Впрочем, американец на подаче также начал давать шансы оппоненту и на третий час противостояния смотрелся не настолько свежим и быстрым. Но на концовку сил у него осталось больше, как физических, так и моральных.

Развязка наступила в седьмом гейме, когда Тиафо вновь заработал брейк и на этот раз сумел его реализовать. Тут же у Рублёва имелась отличная возможность сделать обратный. Фрэнсис занервничал и пару раз отправил мяч в аут. Увы, Рублёв шансом воспользоваться не сумел. Например, при счёте 40:30 в свою пользу, находясь в шаге от заветного брейка, он на ровном месте пробил в сетку, сорвав простой удар. Это позволило хозяину корта быстро вернуться в игру и не позволить оппоненту возродить интригу.

После этого довести дело до победы на своей подаче для американца не составляло труда. Более того, он взял её под ноль, поставив красивую точку — 7:6, 7:6, 6:4. Так спортсмен на глазах у собственных болельщиков впервые в карьере пробился в полуфинал мейджора. Причём сразу по окончании встречи Тиафу признался: именно их поддержка стала решающим фактором.

А вот Рублёва продолжает преследовать своеобразное «проклятие». Шесть раз он оказывался на стадии четвертьфинала на турнирах Большого шлема, но ни разу не прошёл дальше. Теперь точно не состоится на US Open и российский финал, и остаётся переживать только за Хачанова.