Тарпищев: мы можем увидеть финал US Open с российскими теннисистами

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы российских теннисистов на попадание в финал Открытого чемпионата США — 2022.

«Мы можем увидеть финал US Open с российскими теннисистами. Шансы у ребят на попадание в финал практически равны. У Андрея многое зависит от его физических кондиций. Если Рублёв будет чувствовать себя нормально, то с Тиафо проблем возникнуть не должно», — приводит слова Тарпищева Metaratings.ru.

По его мнению, Хачанову будет посложнее в игре с австралийцем Ником Кирьосом, но шансы у россиянина есть. Он также подчеркнул, что австралийский теннисист не отличался стабильной игрой.

«Давайте не будем загадывать вперёд, а будем надеяться, что всё будет хорошо. Но оба матча будут непредсказуемы, прогнозировать очень сложно. Да, если Андрей пройдёт в полуфинал, то ему может попасться Алькарас. Но Карлос очень силён на грунте, а на харде с ним легче играть и можно побеждать», — заключил Тарпищев.

Встреча Хачанов — Кирьос пройдёт 7 сентября. Австралиец в четвёртом круге обыграл первую ракетку мира Даниила Медведева.

Матч Рублёв — Тиафо также пройдёт 7 сентября. В четвёртом круге американец обыграл испанца Рафаэля Надаля.

US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема Андрей Ольховский высказался о шансах Хачанова в игре с Кирьосом в четвертьфинале US Open.