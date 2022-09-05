Ольховский высказался о шансах Хачанова в игре с Кирьосом в четвертьфинале US Open

Двукратный чемпион турниров Большого шлема Андрей Ольховский рассказал, чего ожидает от четвертьфинального матча Открытого чемпионата США между российским теннисистом Кареном Хачановым и австралийцем Ником Кирьосом.

«Если Хачанов будет играть в свою игру, то он сможет навязать борьбу Кирьосу в четвертьфинале. У Карена стабильная задняя линия, поэтому Нику придётся достаточно много прессинговать. Второй такой матч сложно будет выиграть австралийцу», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что раньше австралийский теннисист не выигрывал две тяжёлые игры подряд.

26-летний теннисист из России в матче четвёртого круга нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте в пяти сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3. Игра продолжалась 3 часа 23 минуты.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, который обыграл первую ракетку мира Даниила Медведева.

Ранее Хачанов высказался о предстоящем четвертьфинале US Open с Кирьосом.