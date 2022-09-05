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Хачанов высказался о предстоящем четвертьфинале US Open с Кирьосом

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Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Открытого чемпионата США с австралийцем Ником Кирьосом.
Хачанов высказался о предстоящем четвертьфинале US Open с Кирьосом
  • Gettyimages.ru

«Уимблдон показал, на что он способен. Все это знают, исходя из его подачи. То же самое и для меня: надо сосредоточиться на подаче, держать её. В розыгрышах у нас примерно одинаковые шансы», — рассказал Карен на пресс-конференции.

26-летний теннисист из России в матче четвёртого круга нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте в пяти сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3. Игра продолжалась 3 часа 23 минуты.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, который обыграл первую ракетку мира Даниила Медведева.

Ранее Даниил Медведев отреагировал на потерю звания первой ракетки мира.

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