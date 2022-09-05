Медведев отреагировал на потерю звания первой ракетки мира

Российский теннисист Даниил Медведев после вылета с Открытого чемпионата США 2022 года потерял лидерство в рейтинге ATP.

«Я не знаю, на какое место я опущусь в рейтинге. Возможно, Карлос Алькарас тоже обойдёт меня», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В матче четвёртого круга US Open россиянин уступил австралийцу Нику Кирьосу со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 54 минуты.

Таким образом, Медведев лишится статуса первой ракетки мира по окончании турнира. На лидерство в рейтинге теперь претендуют Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Каспер Рууд.

Ранее Медведев объяснил своё поражение от Кирьоса на US Open 2022.