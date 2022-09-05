Медведев объяснил своё поражение от Кирьоса на US Open 2022

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал вылет от австралийца Ника Кирьоса в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2022 года.

«Мы шли вровень до третьего сета. Затем я начал чувствовать себя хуже. Моё самочувствие оставляло желать лучшего. Я болею раз в год во время своего пребывания в США, потому что кондиционирование здесь просто сумасшедшее», — рассказал Медведев после матча.

В матче четвёртого круга россиянин уступил Нику Кирьосу со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 54 минуты.

Таким образом, Медведев лишится статуса первой ракетки мира по окончании турнира. На лидерство в рейтинге теперь претендуют Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Каспер Рууд.

Ранее сообщалось, что Хачанов в третий раз в карьере пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема.