Россиянин Карен Хачанов пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису.

26-летний теннисист из России в матче четвёртого круга нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте в пяти сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3. Игра продолжалась 3 часа 23 минуты.

Таким образом, Хачанов в третий раз в карьере пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема.

Следующим соперником Хачанова станет победитель матча между первой ракеткой Даниилом Медведевым из России и австралийцем Ником Кирьосом.

Общий призовой фонд US Open составляет порядка $60 млн.

Ранее Хачанов рассказал о своём увлечении шахматами.