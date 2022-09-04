Хачанов: у шахмат есть сходства с теннисом, тактика — тоже одна из самых важных вещей

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своём увлечении шахматами, которыми занимался с 11 лет.

«В шахматах нужно постоянно думать. Каждый ход открывает 100 разных комбинаций и вариантов. Всё время нужно думать о тактике. И это очень тяжёлая игра. У шахмат есть сходства с теннисом, потому что ты всегда думаешь, какой удар использовать. В теннисе тактика тоже одна из самых важных вещей», — цитирует Хачанова официальный сайт ATP.

По его словам, в теннисе всё зависит от того, куда ты направишь удар, с какой силой, на какой высоте. Многое зависит от процентов на подаче, позиции и приёма. Он также отметил, что играет в шахматы так же агрессивно, как и в теннис.

2 сентября россиянин оформил выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США. Британец Джэк Дрэйпер при счёте 6:3, 4:6, 6:5 в пользу россиянина отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Игра продолжалась 2 часа 23 минуты.

Ранее сообщалось, что россиянка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата ФИДЕ по скоростным шахматам.