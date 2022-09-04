военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Хачанов: у шахмат есть сходства с теннисом, тактика — тоже одна из самых важных вещей

Короткая ссылка
Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своём увлечении шахматами, которыми занимался с 11 лет.
Хачанов: у шахмат есть сходства с теннисом, тактика — тоже одна из самых важных вещей
  • AP
  • © Ebrahim Noroozi

«В шахматах нужно постоянно думать. Каждый ход открывает 100 разных комбинаций и вариантов. Всё время нужно думать о тактике. И это очень тяжёлая игра. У шахмат есть сходства с теннисом, потому что ты всегда думаешь, какой удар использовать. В теннисе тактика тоже одна из самых важных вещей», — цитирует Хачанова официальный сайт ATP.

По его словам, в теннисе всё зависит от того, куда ты направишь удар, с какой силой, на какой высоте. Многое зависит от процентов на подаче, позиции и приёма. Он также отметил, что играет в шахматы так же агрессивно, как и в теннис.

2 сентября россиянин оформил выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США. Британец Джэк Дрэйпер при счёте 6:3, 4:6, 6:5 в пользу россиянина отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Игра продолжалась 2 часа 23 минуты.

Ранее сообщалось, что россиянка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата ФИДЕ по скоростным шахматам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить