Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого Шлема

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата США 2022 года.

В четвертьфинале россиянин обыграл австралийца Ника Кирьоса. Матч завершился со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Таким образом, Хачанов впервые в карьере пробился в полуфинал турнира Большого шлема. Ранее он играл только в четвертьфиналах Уимблдона (2021) и Ролан Гаррос (2019).

В полуфинале US Open Хачанов встретится с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдёт 9 сентября.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев опустится на четвёртое место в рейтинге ATP после US Open.