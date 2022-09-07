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Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого Шлема

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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата США 2022 года.
Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого Шлема
  • Gettyimages.ru

В четвертьфинале россиянин обыграл австралийца Ника Кирьоса. Матч завершился со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Таким образом, Хачанов впервые в карьере пробился в полуфинал турнира Большого шлема. Ранее он играл только в четвертьфиналах Уимблдона (2021) и Ролан Гаррос (2019).

В полуфинале US Open Хачанов встретится с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдёт 9 сентября.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев опустится на четвёртое место в рейтинге ATP после US Open.

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