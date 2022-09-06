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Медведев опустится на четвёртое место в рейтинге ATP после US Open

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Россиянин Даниил Медведев не сможет сохранить первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) после окончания Открытого чемпионата США.

26-летний теннисист из России опустится в обновлённом рейтинге на четвёртое место, сообщает пресс-служба ATP.

Медведева обойдут испанец Карлос Алькарас (5100) и норвежец Каспер Рууд (5370), которые продолжают борьбу на US Open 2022.

Рууд станет первой ракеткой мира, если победит на Открытом чемпионате США или проиграет в финале кому-либо, кроме испанца Алькараса.

В матче четвёртого круга US Open россиянин уступил австралийцу Нику Кирьосу со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6.

Ранее Медведев отреагировал на потерю звания первой ракетки мира.






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