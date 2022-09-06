военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Рууд стал первым полуфиналистом US Open

Короткая ссылка
Норвежец Каспер Рууд оформил выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.
Рууд стал первым полуфиналистом US Open
  • РИА Новости

Теннисист из Норвегии (пятый номер посева) в четвертьфинале нанёс поражение итальянцу Маттео Берреттини (13-й) в трёх сетах со счётом 6:1, 6:4, 7:6. Игра продолжалась 2 часа 35 минут.

23-летний Рууд впервые в карьере вышел в полуфинал US Open.

Открытый чемпионат США — заключительный в сезоне турнир Большого шлема, который проходит на хардовых кортах в Нью-Йорке.

Общий призовой фонд турнира составляет около $60 млн.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что мы можем увидеть финал US Open с российскими теннисистами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить