Рууд стал первым полуфиналистом US Open

Норвежец Каспер Рууд оформил выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.

Теннисист из Норвегии (пятый номер посева) в четвертьфинале нанёс поражение итальянцу Маттео Берреттини (13-й) в трёх сетах со счётом 6:1, 6:4, 7:6. Игра продолжалась 2 часа 35 минут.

23-летний Рууд впервые в карьере вышел в полуфинал US Open.

Открытый чемпионат США — заключительный в сезоне турнир Большого шлема, который проходит на хардовых кортах в Нью-Йорке.

Общий призовой фонд турнира составляет около $60 млн.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что мы можем увидеть финал US Open с российскими теннисистами.