Месть за Медведева: как Хачанов победил Кирьоса в пяти сетах и впервые пробился в полуфинал US Open

Карен Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. Теннисист в пяти сетах сломил сопротивление Ника Кирьоса, который двумя днями ранее выбил из турнира Даниила Медведева и лишил его звания первой ракетки мира. Россиянин по ходу матча отыграл семь из девяти брейк-пойнтов и совершил почти вдвое меньше невынужденных ошибок, чем соперник. За выход в финал он поспорит с норвежцем Каспером Руудом.

Карен Хачанов впервые в карьере сумел выйти победителем в четвертьфинальном матче турнира Большого шлема. Россиянин на Открытом чемпионате США в пяти сетах одолел Ника Кирьоса, который двумя днями ранее оставил не у дел Даниила Медведева.

Интересно, что после той неудачи Медведев высоко оценил игру австралийца, сравнив его с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем, а также намекнул, что не удивится, если сопернику удастся выиграть турнир.

Последний раз пути Хачанова с Кирьосом пересекались два с половиной года назад на Australian Open и тогда в пяти партиях верх взял австралиец. С того момента Ник за два года успел проделать путь до 137-й позиции в рейтинге, а потом за считанные месяцы вернуться в элиту, в том числе благодаря выходу в финал Уимблдона и победе на турнире в Вашингтоне перед «мастерсами» в Монреале и Цинциннати.

По мнению специалистов, австралиец всегда был опасен и способен справиться с любым теннисистом из топ-10, а за лето набрал достаточно неплохую форму. Что собственно и доказал, дважды за месяц зачехлив Медведева.

При этом, сложно было не отметить и концентрацию Хачанова. В Нью-Йорке он с первого матча выглядел собранным и предельно сконцентрированным, хотя за последние два месяца всего однажды сумел преодолеть на турнирах барьер второго раунда — в Гамбурге, после чего подвергся унижению со стороны Карлоса Алькараса.

Первый сет оба теннисиста начали с уверенных действий на своей подаче. Один из геймов Хачанов и вовсе выиграл под ноль благодаря серии эйсов. Не меньше их было и у Кирьоса. Но всё-таки именно Ник дрогнул первым. При счёте 6:5 в пользу россиянина он допустил несколько невынужденных ошибок и дал сопернику шанс сделать брейк, чем тот и воспользовался.

Партия закончилась красивым розыгрышем в исполнении Карена. Австралиец пошёл после подачи к сетке, а Хачанов перебросил его свечой, попав почти в самый угол корта.

На старте второй партии могло показаться, что на этом борьба завершена. Кирьос попросил медицинский тайм-аут, пожаловавшись на боль в колене. «Я не могу ходить. Не могу ходить, мне слишком больно!» — говорил он врачу.

Однако это могло быть и психологическим приёмом, чтобы сбить настрой россиянина. Если так, то хитрость сработала. Поскольку после паузы у Хачанова перестала проходить подача, и Ник смог со второй попытки сделать брейк и восстановить паритет в матче — 6:4.

Третий сет по динамике была очень похож на первый. Соперники обменивались эйсами и по разу взяли геймы на своей подаче под ноль. Однако чувствовалось, как на корте растёт нервное напряжение. Австралиец в свойственной себе манере начал чаще общаться с судьёй, будучи недовольным его решениями, а Хачанов стал чаще ошибаться.

По логике вещей партия должна была докатиться до тай-брейка, но в 12-м гейме у Кирьоса не заладилось. Он внезапно допустил ошибку на задней линии при счёте 15:30 и подарил россиянину два сетбола, первым же из которых тот и воспользовался — 7:5.

Абсолютно равная игра была и в четвёртом сете. Соперники сохраняли концентрацию и в итоге добрались до тай-брейка, в котором Хачанов внезапно расклеился. У него ничего не получалось, как на приёме, так и на подаче. Как итог, переставший ошибаться Кирьос играючи забрал партию, заработав аж пять сетболов.

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К счастью, провал россиянина оказался временным. Небольшой перерыв помог Карену прийти в себя и сразу же взять подачу Кирьоса, а затем и свою. Австралиец был близок к тому, чтобы оформить обратный брейк, но Хачанов вовремя исполнил эйс под бурные аплодисменты своей команды.

Созданный задел определил исход встречи. Ник старался сократить отставание, но у него никак не получалось. Как рассказал потом россиянин, он видел, что соперник немного раздражён и расстроен и старался пользоваться этим. Последний гейм на своей подаче Карен провёл уверенно, отдав Нику лишь один розыгрыш — 6:4.

Эмоции после матча у обоих били через край. Кирьос, как и Хачанов, впервые добравшийся до четвертьфинала US Open, сначала выместил злость на своих ракетках, а затем на пресс-конференции признался, что опустошён после поражения.

«Честно говоря, чувствую себя отвратительно. Мне кажется, что я подвёл очень многих людей. Не знаю… Теперь я сыграю в Токио и на других турнирах, но мне кажется, что только «Большие шлемы» — это единственные турниры, которые вообще важны. По сути, нужно начинать всё сначала. Нужно дождаться Australian Open. Я просто опустошён. Сердце болит. Не только за себя, но и за всех, кто, как я знаю, желает мне победы», — заявил австралиец.

При этом он высоко оценил игру Хачанова, который справился с давлением трибун, которые на протяжении всего матча поддерживали Кирьоса.

«Нужно отдать должное Карену. Он боец, он воин. Я считаю, сегодня он очень хорошо подавал. Честно сказать, он, наверное, лучший подающий, с которым я играл на этом турнире. То, как он под давлением находил свои точки для удара, было нереально», — добавил Ник.

Хачанов же, напротив, светился от счастья. Он был очень доволен своим выступлением и не скрывал этого.

«Безумный матч. Я такого и ожидал и был готов бегать, бороться, играть пять сетов. Мы провели на корте почти четыре часа. И мне кажется, Ника по-другому не победить… Я очень горжусь собой. Я был собран с самого начала и до конца. В следующем матче хотел бы победить. Чем дальше проходишь, тем больше ожиданий. Мне нечего терять», — сказал россиянин.

В полуфинале Хачанов встретится с пятым сеяным — норвежцем Каспером Руудом, взявшим верх в трёх сетах над итальянцем Маттео Берреттини.