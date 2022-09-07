Кирьос: Хачанов заслужил победу

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на поражение от россиянина Карена Хачанова в четвертьфинале Открытого чемпионата США 2022 года.

«Я опустошён. Он заслужил победу. Он боец и воин. Он очень хорошо подавал. Честно говоря, наверное, лучший подающий, с котором я играл на этом турнире. Карен невероятно действовал под давлением», — рассказал Кирьос на пресс-конференции.

Матч завершился со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 41 минуту. После игры Кирьос на эмоциях сломал две ракетки.

В полуфинале Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдёт 9 сентября.

Ранее Шамиль Тарпищев оценил игру Хачанова в четвертьфинале US Open.