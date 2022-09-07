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Тарпищев оценил игру Хачанова в четвертьфинале US Open

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил игру Карена Хачанова с австралийцем Ником Кирьосом в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
Тарпищев оценил игру Хачанова в четвертьфинале US Open
  • Gettyimages.ru

«Здорово играл, на моей памяти это его лучший матч за последние три-четыре года. Соперник рвал игру, Хачанов же играл длинно, плотно. Карен оказался более стойким в целом», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Матч завершился со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 41 минуту. После игры Кирьос на эмоциях сломал две ракетки.

В полуфинале Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдёт 9 сентября.

Ранее Кирьос после поражения от Хачанова в ярости сломал две ракетки.

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