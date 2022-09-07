Тарпищев оценил игру Хачанова в четвертьфинале US Open
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«Здорово играл, на моей памяти это его лучший матч за последние три-четыре года. Соперник рвал игру, Хачанов же играл длинно, плотно. Карен оказался более стойким в целом», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Матч завершился со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 41 минуту. После игры Кирьос на эмоциях сломал две ракетки.
В полуфинале Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдёт 9 сентября.
Ранее Кирьос после поражения от Хачанова в ярости сломал две ракетки.