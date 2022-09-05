День упущенных возможностей на фоне сенсации от Хачанова: как Медведев, Самсонова и Кудерметова вылетели с US Open

Карен Хачанов — единственный из российских игроков, кому удалось выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США в воскресенье. Он в пятисетовом поединке одолел Пабло Карреньо-Бусту и теперь сыграет с Ником Кирьосом, который выбил из розыгрыша Даниила Медведева. Матч первой ракетки мира и австралийца завершился в четырёх сетах. Также зачехлили ракетки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова, проигравшие Онс Жабер и Айле Томлянович соответственно.

Карен Хачанов преподнёс, пожалуй, главный сюрприз российским теннисным болельщикам на нынешнем US Open. Пока он стал единственным отечественным спортсменом, которому удалось пробиться в четвертьфинал турнира. Андрей Рублёв еще может составить ему компанию: его встреча с Кэмероном Норри пройдёт в ночь с понедельника на вторник по московскому времени. А вот первая ракетка мира Даниил Медведев вновь не сумел совладать с Ником Кирьосом и покинет турнир досрочно.

Также по теме Пятисетовый триллер со счастливым концом: как Рублёв вырвал победу у Шаповалова в третьем круге US Open Андрей Рублёв стал пятым представителем России, пробившимся в 1/8 финала US Open. В третьем круге турнира он в затяжном пятисетовом...

Первым в воскресенье на корт вышел Хачанов. Матч начался для россиянина обескураживающе — он проиграл свою подачу в первом же гейме и, несмотря на все усилия, так и не смог сделать обратный брейк, что позволило испанцу завершить сет в свою пользу. Вторую партию 26-летний москвич начал увереннее и не только сразу повёл в счёте, но и заработал два брейк-пойнта на подаче испанца. Если бы при выполнении обводящего удара он не ошибся по длине, то развил бы преимущество гораздо раньше. А так пришлось ждать шестого гейма, в котором Карен заставил соперника дрогнуть в затяжной перестрелке с задней линии. Карреньо-Буста вообще довольно часто терялся под давлением, что во многом предопределило результат партии — 6:3 в пользу Хачанова.

Третий сет Пабло провёл абсолютно беззубо. У него ничего не получалось ни на подаче, ни на приёме, а концовку испанец и вовсе, казалось, доигрывал, экономя силы на следующий сет. Американская публика даже в какой-то момент начала освистывать спортсмена.

В перерыве Карреньо-Буста пригласил на корт врача, который замерил ему пульс, а также дал какие-то лекарства. Вероятно, на самочувствии теннисиста сказалась жаркая погода. После медицинской помощи испанец сумел выровнять игру и начал напоминать самого себя, да ещё и Хачанов решил сделать ему подарок в середине партии, проиграв подачу под ноль. Собственные три брейк-пойнта Карен реализовать не смог, и соперникам пришлось использовать для выявления победителя пятую партию.

В ней решающим стал гейм на подаче испанца при счёте 2:3, который продолжался почти десять минут. По его ходу Карреньо-Буста ликвидировал брейк-пойнт, заработал «больше», но затем проиграл три очка подряд, а с ними и гейм. Свою подачу россиянин затем взял под ноль и мог завершить встречу уже в следующем гейме, но не реализовал два матчбола.

Тем не менее несколько минут спустя Карен оформил выход в четвертьфинал, поставив точку в матче эффектной подачей. Итог встречи — 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3.

На пресс-конференции Хачанов признался, что немного нервничал перед началом турнира, так как в последние годы проводил US Open не слишком успешно, однако с первого же матча почувствовал уверенность в своих силах, которая лишь усиливалась от встречи к встрече.

«С Пабло у нас всегда получаются невероятно тяжёлые матчи. Физически готовился к тому, чтобы играть как можно лучше на протяжении всего поединка. Предыдущие три встречи с Пабло я завершил в свою пользу, что изначально придало мне уверенности. Думаю, сейчас он демонстрирует одни из лучших своих результатов в карьере, выиграл «Мастерс» в Монреале. Это была тяжёлая битва… Я действительно рад победе», — приводит слова теннисиста официальный сайт ATP.

Россиянин в третий раз добрался до четвертьфинала турнира Большого шлема. Ранее ему это удалось на «Ролан Гаррос» в 2019-м и на Уимблдоне в 2021-м. Однако сразиться в следующем круге Хачанову предстоит не с Медведевым, а с вновь вставшим на его пути Кирьосом. Соотечественник, к сожалению, не смог защитить титул, завоёванный в прошлом году, и в следующий понедельник вынужден будет уступить первую строчку в мировом рейтинге.

Специалисты ожидали, что матч Медведева с австралийцем станет непростым. Достаточно было вспомнить, что австралиец выиграл три очных противостояния из четырёх, а также преградил путь Даниилу тремя неделями ранее на турнире в Монреале.

Первый сет поединка получился наиболее зрелищным и напряжённым. Теннисисты обменивались эффектными ударами на задней линии, а также эйсами — оба совершили по девять подач навылет. В середине партии Кирьос сделал брейк и повёл 4:2, но Даниил тут же вернул подачу, а затем и восстановил равновесие в счёте.

В итоге партия докатилась до тай-брейка, где у россиянина было три сетбола, ни один из которых он не смог реализовать. Австралиец выиграл дополнительный гейм со счётом 13:11. Уже тогда стало понятно, что первая ракетка мира испытывает проблемы с подачей. Даже с учётом обилия эйсов процент попадания первым мячом был катастрофически низким для матча такого уровня — 59 против 71 у Кирьоса.

Также по теме Не проиграв ни сета: Медведев вышел в четвёртый круг US Open и встретится с Кирьосом Первая ракетка мира Даниил Медведев без проблем обыграл китайца У Ибина и вышел в четвёртый круг US Open. Пока россиянин не отдал...

В перерыве Ник отправился в подтрибунное помещение, и это, как показалось, не лучшим образом повлияло на его концентрацию. В первом же гейме на своей подаче австралиец допустил три двойные ошибки и закономерно его проиграл. Медведев же уверенно брал свою подачу, а затем сделал и ещё один брейк — 5:1. А вот следующий гейм на своей подаче он провёл из рук вон плохо. Однако преимущество россиянина было достаточным, чтобы не позволить Кирьосу вернуться в игру и довести сет до победы — 6:3.

В третьей партии австралиец стал прибегать к своим привычным методам эпатажа. В одном из моментов он поскользнулся, потянувшись за мячом, плашмя упал на корт и долго не поднимался. Даниил даже подошёл к нему, чтобы убедиться, что всё в порядке. Публика, к слову, восторженно встретила этот жест россиянина.

Кирьос же продолжил играть как ни в чём не бывало и в следующем же розыгрыше допустил ещё одну выходку. После того как Даниил запустил свечу, которая явно уходила в аут, австралиец забежал на чужую половину корта и вколотил мяч в пол. Очко, впрочем, после этого досталось Медведеву, поскольку после его удара мяч не коснулся покрытия, и Кирьос ещё долго что-то выговаривал судье за это решение. Так или иначе, австралиец получил столь необходимую ему эмоциональную подпитку и уже на следующей подаче россиянина сделал брейк. Минимального преимущества ему хватило, чтобы довести сет до победы — 6:3.

А четвёртая партия и вовсе стала для первой ракетки мира сущим кошмаром. Австралиец переиграл его по всем фронтам. Он лучше двигался по корту, доставал все удары, подавал практически без ошибок и просто задёргал соперника укороченными. У Даниила же по-прежнему не ладилась первая подача, а со второй Кирьос справлялся играючи. В некоторые моменты россиянин выглядел абсолютно растерянным и беспомощным. В итоге партия завершилась со счётом 6:2 в пользу австралийца, который впервые в карьере добрался до четвертьфинала US Open.

По окончании матча Медведев объяснил своё поражение плохим самочувствием. По его словам, он простудился из-за работающих кондиционеров. Также он отметил, что в его план на игру входило лишение соперника возможности применять тактику «подача — выход к сетке».

«В одном из моментов я почувствовал, что, может, слишком близко подхожу к сетке. Поэтому я стал действовать чуть дальше, но так, что он, как мне кажется, не мог как следует применять эту тактику, а у меня при этом было больше времени на приём. Вообще, как мне кажется, мой приём был не так уж плох. Но мне стоило лучше подавать. Это не всегда легко. И надо было лучше играть на задней линии. Это тоже непросто. Он играл хорошо», — сообщил теннисист на пресс-конференции.

По словам Даниила, Кирьос провёл встречу на уровне Рафаэля Надаля и Новака Джоковича и сохраняет хорошие шансы на титул.

В женской части турнира представительниц России не осталось. В матчах четвёртого круга потерпели поражения и Людмила Самсонова, и Вероника Кудерметова.

Самсонова встречалась с обидчицей Серены Уильямс — Айлой Томлянович. У россиянки был отличный шанс выиграть первую партию: она вела 5:3 и подавала на сет, но допустила целую череду невынужденных ошибок и позволила Томлянович сократить отставание в счёте. В следующем гейме, который растянулся на долгие 18 минут, у Людмилы было семь сетболов, но добиться успеха она так и не смогла. В итоге партия завершилась тай-брейком, в котором первенствовала Томлянович — 10:8.

Обидное поражение в сете, который в какой-то момент казался выигранным, совершенно выбило Самсонову из колеи. Во второй партии она показывала редкие проблески эффектной игры, но в основном очень много ошибалась, то и дело отправляя мяч за пределы корта. За матч она допустила 56 невынужденных ошибок, что в два раза больше, чем у соперницы.

По похожему сценарию развивался и матч Кудерметовой с Онс Жабер. Россиянка также вела в первой партии с брейком 5:2, но затем проиграла три гейма подряд. Игра также перешла в тай-брейк, где Вероника совсем ничего не смогла противопоставить противнице — 1:7.

Во втором сете россиянка попыталась с ходу взять подачу представительницы Туниса, но та не позволила этого сделать. Больше десяти минут девушки сражались в первом гейме, но остался он за Жабер. На своей подаче Кудерметова счёт сравняла, но затем вновь уступила три гейма подряд. В целом вторую партию уроженка Казани провела очень нестабильно — много ошибалась и мало атаковала. По активно выигранным мячам она уступила Онс более чем в три раза — пять против 17.

Тем не менее для обеих россиянок сам по себе выход в четвёртый круг US Open стал личным достижением.