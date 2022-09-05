Самсонова уступила Томлянович и завершила участие на US Open
- AP
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В матче четвёртого круга россиянка уступила австралийке Айле Томлянович. Игра завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа.
В четвертьфинале турнира Томлянович может сыграть с россиянкой Вероникой Кудерметовой, если та пройдёт туниску Онс Жабер.
Напомним, что US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.
Ранее Хачанов в третий раз в карьере пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема.