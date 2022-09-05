Самсонова уступила Томлянович и завершила участие на US Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2022 года.

В матче четвёртого круга россиянка уступила австралийке Айле Томлянович. Игра завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа.

В четвертьфинале турнира Томлянович может сыграть с россиянкой Вероникой Кудерметовой, если та пройдёт туниску Онс Жабер.

Напомним, что US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее Хачанов в третий раз в карьере пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема.