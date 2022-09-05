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Кирьос — о победе над Медведевым: ещё один показатель того, что рейтинги не имеют значения

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Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США 2022 года.

«Я не думаю, что рейтинг отражает мастерство и форму игроков, но он отражает постоянство. Для меня почти невозможно быть на высоком месте. Сегодняшний результат — ещё один показатель того, что рейтинги не имеют значения», — заявил Кирьос.

Игры Медведева и Кирьоса завершилась победой австралийца в четырёх сетах — 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 54 минуты.

Таким образом, Медведев лишится статуса первой ракетки мира по окончании турнира. На лидерство в рейтинге теперь претендуют Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Каспер Рууд.

Ранее Медведев объяснил своё поражение от Кирьоса на US Open 2022.

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