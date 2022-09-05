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Хачанов высказался о победе над Карреньо-Бустой на US Open

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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2022 года.
Хачанов высказался о победе над Карреньо-Бустой на US Open
  • AP
  • © Andres Kudacki

«С Пабло у нас всегда получаются тяжёлые матчи. Я готовился физически, чтобы быть готовым ко всему в игре и сыграть как можно лучше. С первого гейма я начал чувствовать себя всё лучше и лучше и, конечно, увереннее», — рассказал Хачанов на пресс-конференции.

Карен в матче четвёртого круга нанёс поражение Пабло Карреньо-Бусте в пяти сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3. Игра продолжалась 3 часа 23 минуты.

Таким образом, Хачанов в третий раз в карьере пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова уступила Онс Жабер в 1/8 финала US Open.

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