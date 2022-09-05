Кудерметова уступила Жабер в 1/8 финала US Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2022 года.

В матче 1/8 финала россиянка уступила туниске Онс Жабер. Игра завершилась в двух сетах — 7:6 (7:1), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут.

В четвертьфинале Жабер сыграет с австралийкой Айлой Томлянович, которая выбила с турнира россиянку Людмилу Самсонову.

Напомним, что US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов в третий раз в карьере пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема.