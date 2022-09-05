Кудерметова уступила Жабер в 1/8 финала US Open
- AP
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В матче 1/8 финала россиянка уступила туниске Онс Жабер. Игра завершилась в двух сетах — 7:6 (7:1), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут.
В четвертьфинале Жабер сыграет с австралийкой Айлой Томлянович, которая выбила с турнира россиянку Людмилу Самсонову.
Напомним, что US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов в третий раз в карьере пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема.