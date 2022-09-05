Медведев потеряет звание первой ракетки мира после завершения US Open 2022

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сенсационно вылетел с Открытого чемпионата США 2022 года.

В матче четвёртого круга россиянин уступил австралийцу Нику Кирьосу со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 54 минуты.

Таким образом, Медведев лишится статуса первой ракетки мира по окончании турнира. На лидерство в рейтинге теперь претендуют Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Каспер Рууд.

Ранее сообщалось, что Хачанов в третий раз в карьере пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема.