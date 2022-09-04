Пятисетовый триллер со счастливым концом: как Рублёв вырвал победу у Шаповалова в третьем круге US Open

Андрей Рублёв стал пятым представителем России, пробившимся в 1/8 финала US Open. В третьем круге турнира он в затяжном пятисетовом поединке одолел канадца Дениса Шаповалова — 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7). Россиянин упустил три матчбола в пятой партии, но сумел вырвать победу на тай-брейке. В следующем круге россиянин встретится с седьмой ракеткой турнира британцем Кэмероном Норри.

Россиянин Андрей Рублёв провёл на Открытом чемпионате США по теннису второй четырёхчасовой марафон. Уже в стартовом матче турнира с сербом Ласло Джере ему пришлось сыграть все пять сетов. Андрей вёл 2:0 по партиям, но затем растерял преимущество и лишь в решающем игровом отрезке вырвал победу. Встреча третьего круга с Денисом Шаповаловым прошла по схожему сценарию и стала настоящим триллером.

Ни один из спортсменов не мог ожидать от этого матча лёгкой прогулки: их силы примерно равны, они не раз встречались друг с другом и даже вместе тренировались. Кроме того, с канадским теннисистом работает россиянин Михаил Южный.

Также по теме Не проиграв ни сета: Медведев вышел в четвёртый круг US Open и встретится с Кирьосом Первая ракетка мира Даниил Медведев без проблем обыграл китайца У Ибина и вышел в четвёртый круг US Open. Пока россиянин не отдал...

Как отмечала в преддверии встречи Елена Веснина, главная задача для Андрея в этом противостоянии — справиться с нервами.

«Денис ещё и левша, что добавит сложности для Рублёва. Всё же не так много матчей в туре, когда приходится пересекаться с левшами. Так что для россиянина это своеобразный вызов: необходимо показать свой статус, уровень игры», — приводит слова Весниной «Матч ТВ».

Первый сет остался за 11-й ракеткой мира, хотя россиянин чуть было не отдал сопернику стартовый гейм на своей подаче, однако затем он собрался и сделал брейк в десятом гейме — 6:4. Вторую партию отечественный теннисист провёл заметно хуже: у него не летела первая подача, а соперник, напротив, наладил этот элемент. Шаповалов сделал за сет семь эйсов, тогда как у россиянина не получилось ни одного. Закономерный итог — 6:2 в пользу канадца.

Третья партия также осталась за Денисом, хотя для этого ему потребовалось приложить куда больше усилий и выиграть тай-брейк.

Четвёртый сет получился весьма эмоциональным. Рублёв сначала повёл с брейком, но затем позволил сопернику сравнять счёт. Выместив после этого злость на ракетке, Андрей стал играть более собранно и ещё раз взял подачу Шаповалова. Теперь пришла очередь канадца нервничать. Гейм на подаче россиянина продолжался целых десять минут. Денис отыграл четыре сетбола, но с пятой попытки россиянин всё же справился с задачей и сравнял счёт по партиям.

К решающему сету теннисисты подошли измотанными как в физическом, так и в психологическом плане. Оба зарабатывали брейк-пойнты, но до определённого момента реализовать их не получалось. Вместо этого и Андрей, и Денис совершали множество невынужденных ошибок, а россиянин даже допустил три двойных, хотя за предыдущие четыре сета сделал всего одну результативную осечку на подаче.

Тем не менее именно Рублёв сумел первым сделать брейк. Он взял подачу соперника в девятом гейме и отправился подавать на матч. Россиянин вёл со счётом 40:15, но упустил три матчбола — и встреча перетекла в тай-брейк до десяти очков.

На этом игровом отрезке игра Шаповалова разладилась, Андрей же, напротив, был максимально сконцентрирован. Он вновь заработал три матчбола и на этот раз довёл дело до конца. После финальной ошибки канадца победитель упал на корт в попытке отдышаться и прийти в себя.

«Это был сумасшедший матч. Очевидно, что Денис тоже заслуживал победы. Как нам всем известно, он достоин победы. Мы оба достойны победы. В таких матчах, на мой взгляд, победителя нет. Но это игра, так что он всё же должен определиться. Я очень рад, что мне удалось выиграть, хотя и не получилось завершить со счётом 6:4, когда я подавал на матч, и с несколькими матч-пойнтами. Я ещё больше собой горжусь, что даже после такого момента смог выиграть матч», — рассказал россиянин.

Также по теме Синхронный успех: как Касаткина и Самсонова выиграли турниры в Северной Америке Дарья Касаткина и Людмила Самсонова за день до старта US Open одержали победы на хардовых турнирах категории WTA-250. Первая ракетка...

Он признался, что, упустив три матчбола, был чрезвычайно расстроен, но настраивал себя на то, что нужно бороться до конца. По словам Андрея, проиграй он заключительный сет 5:7, это было бы двойным ударом для него.

«Так что я просто говорил себе: «Просто закончи матч. Сделай всё, что в твоих силах. Когда уйдёшь с корта, у тебя не должно быть сожалений». В итоге мне удалось победить. Теперь я вдвойне доволен собой», — подчеркнул теннисист.

За выход в четвертьфинал Андрей поборется с седьмой ракеткой турнира Кэмероном Норри. Британец пока не уступил ни одного сета на этом US Open. В матче третьего круга он без особых проблем расправился с крепким датчанином Хольгером Руне — 7:5, 6:4, 6:1.

Последняя встреча между Рублёвым и Норри завершилась в пользу британца, и, по мнению россиянина, предстоящий матч также будет непростым.

«Его игра заставляет вас совершать дополнительные удары, идти на дополнительный риск. Когда вы это делаете, то обычно упускаете очки. Он прекрасно двигается. Так что это будет тяжёлый матч. Долгие розыгрыши, борьба характеров. Матч будет физически выматывающим. Он демонстрирует умный теннис, поэтому, чтобы победить, нужно играть по-настоящему умно», — заключил россиянин.